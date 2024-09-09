У Клайпеді розслідують появу літери "Z" на кількох об’єктах
У литовському портовому місті Клайпеді невідомі розписали декілька об’єктів символом російської агресії в Україні – літерою "Z".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
За даними Департаменту поліції, повідомлення про появу проросійського символу надійшли між 9:00 і 15:00 в суботу.
Літерою "Z" були розмальовані три автомобілі, вхідні двері і стіна кількох будинків, вікна аптеки, білборди, а також церковний дзвін.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку.
Російська армія почала використовувати літеру "Z" як свій символ у 2022 році, коли почала широкомасштабне вторгнення в Україну.
У Литві демонстрація символів війни Росії в Україні, таких як літери "Z" і "V", а також георгіївська стрічка, заборонена. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність і штраф.
Також у Литві з травня 2023 року діє заборона на пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів та їхніх ідеологій.