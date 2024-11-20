WP: Байден схвалив передачу Україні протипіхотних мін

Президент США Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, що може допомогти зміцнити оборони українських сил від наступу російських окупаційних військ.

Про це виданню The Washington Post розповіли два американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Байден не поспішав надавати Україні міни через занепокоєння в його власній адміністрації і з боку широкого кола прихильників протимінної діяльності, які вважають, що ризик для цивільного населення є неприйнятно високим, однак останні територіальні здобутки РФ в Україні змусили адміністрацію переглянути цю позицію.

За словами посадовців, адміністрація Байдена глибоко занепокоєна наступом Росії на лінії фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу в тому, щоб зупинити це просування.

Реклама:

Пентагон вважає, що надання таких протипіхотних мін є одним з найбільш корисних кроків, які можна здійснити, щоб уповільнити наступ Росії.

Один з посадовців сказав, що тип протипіхотної міни є "нестійким", тобто міни самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними протягом декількох днів або тижнів, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

Урядовець зазначив, що українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати ці міни у густонаселених районах.

"Росія хвилями посилає свої війська для атак на українські позиції, незважаючи на втрати, яких вони зазнають. Тож українці, очевидно, зазнають втрат, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Ці міни були створені спеціально для боротьби саме з цим", – сказав співрозмовник видання.

За словами посадовця, у використанні з іншими наданими Україні боєприпасами ці міни сприятимуть більш ефективній обороні.

Ще одне джерело видання розповіло, що використання нових мін буде обмежене українською територією, з очікуваним фокусом на східну частину.

ЗМІ раніше повідомили, що США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.

Раніше також стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

Читайте також про те, що президент США може змінити наостанок своєї каденції.