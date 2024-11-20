WP: Байден одобрил передачу Украине противопехотных мин

Президент США Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, что может помочь укрепить оборону украинских сил от наступления российских оккупационных войск.

Об этом изданию The Washington Post рассказали два американских чиновника, сообщает "Европейская правда".

Байден не спешил предоставлять Украине мины из-за беспокойства в его собственной администрации и со стороны широкого круга сторонников противоминной деятельности, которые считают, что риск для гражданского населения неприемлемо высок, однако последние территориальные достижения РФ в Украине заставили администрацию пересмотреть эту позицию.

По словам чиновников, администрация Байдена глубоко обеспокоена наступлением России на линии фронта в Украине в течение последних недель и видит насущную потребность в том, чтобы остановить это продвижение.

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Пентагон считает, что предоставление таких противопехотных мин является одним из самых полезных шагов, которые можно осуществить, чтобы замедлить наступление России.

Один из чиновников сказал, что тип противопехотной мины является "неустойчивым", то есть мины самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными в течение нескольких дней или недель, уменьшая опасность для гражданского населения.

Чиновник отметил, что украинские политики взяли на себя обязательства не устанавливать эти мины в густонаселенных районах.

"Россия волнами посылает свои войска для атак на украинские позиции, несмотря на потери, которые они несут. Поэтому украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим", – сказал собеседник издания.

По словам чиновника, в использовании с другими предоставленными Украине боеприпасами эти мины будут способствовать более эффективной обороне.

Еще один источник издания рассказал, что использование новых мин будет ограничено украинской территорией, с ожидаемым фокусом на восточную часть.

СМИ ранее сообщили, что США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.

Ранее также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена также планирует направить в Конгресс запрос относительно новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.

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