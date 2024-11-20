Греція теж закрила посольство у Києві з міркувань безпеки

Посольство Греції в Києві залишиться закритим у середу, 20 листопада, з міркувань безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву грецького посольства.

У своїй заяві посольство закликає громадськість уникати зайвих пересувань і залишатися в безпечних місцях.

"З міркувань безпеки посольство Греції сьогодні залишатиметься закритим для відвідувачів", – зазначили у дипустанові.

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Раніше США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Посольство Іспанії згодом теж оголосило про закриття після отримання "конкретної" інформації про можливий "великий" авіаудар по місту у середу, 20 листопада.