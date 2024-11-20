Греция тоже закрыла посольство в Киеве из соображений безопасности

Посольство Греции в Киеве останется закрытым в среду, 20 ноября, из соображений безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление греческого посольства.

В своем заявлении посольство призывает людей избегать лишних передвижений и оставаться в безопасных местах.

"Из соображений безопасности посольство Греции сегодня будет оставаться закрытым для посетителей", – отметили в дипучреждении.

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Ранее США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Посольство Испании впоследствии тоже объявило о закрытии после получения "конкретной" информации о возможном "крупном авиаударе" по городу в среду, 20 ноября.