Посольство Іспанії слідом за США попередило про ризик ударів по Україні

Посольство Іспанії у Києві ухвалило рішення про закриття після отримання "конкретної" інформації про можливий "великий" авіаудар по місту у середу, 20 листопада.

Про це повідомляє агентство EFE, інформує "Європейська правда".

У листі до громадян Іспанії, що проживають в Україні, посольство рекомендує "вжити надзвичайних заходів безпеки, дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і переконатися, що поруч є укриття".

У посольстві також додали, що не надаватимуть послуги протягом дня 20 листопада через "підвищений ризик авіаударів по всій Україні".

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Раніше США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Нагадаємо, у вівторок неофіційно з’явилася інформація про перше застосування американських ракет ATACMS по території Росії після відповідного дозволу США.

Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.

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