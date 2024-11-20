Новий пакет допомоги та рух до ЄС: Зеленський поговорив із Туском 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомила пресслужба українського президента, пише "Європейська правда".

Зеленський, згідно з повідомленням, подякував Туску за його "принципову реакцію на останній обстріл з боку РФ і спроби припинити політичну ізоляцію російського диктатора".

Зеленський і Туск обговорили продовження оборонної співпраці між двома державами. Туск повідомив, що Польща готує до передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.

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Також говорили про очікування від головування Польщі у Раді ЄС у першій половині наступного року.

Зеленський висловив сподівання на підтримку з боку Польщі в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів та паралельно – інших.

Зеленський подякував Туску за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки.

Лідери домовилися активізувати особисті контакти та провести зустріч до кінця цього року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі нещодавньої масованої ракетної атаки РФ на Україну зазначив, що вона довела недієвість телефонної дипломатії Шольца з Путіним.

Раніше повідомляли, що Шольц після першої за два роки розмови з правителем Росії зателефонував Туску.

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