Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після першої за два роки розмови з правителем Росії зателефонував прем’єру Польщі Дональду Туску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск повідомив у своєму X (Twitter).

Дональд Туск написав, що нещодавно отримав дзвінок від Шольца, і він розповів йому деталі своєї розмови з Владіміром Путіним.

Przed chwilą odebrałem telefon od kanclerza Scholza, który zdał mi relację z rozmowy z W. Putinem. Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale że powtórzył polskie stanowisko: nic o Ukrainie bez Ukrainy. Реклама: November 15, 2024

"Був радий почути, що канцлер не лише недвозначно засудив російську агресію, але й підкреслив позицію, якої дотримується Польща: нічого про Україну без України", – зазначив Туск.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

Перед розмовою з Путіним канцлер спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і планує зателефонувати йому також після дзвінка Путіну.