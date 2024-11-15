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Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску

Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 17:36 — Марія Ємець

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після першої за два роки розмови з правителем Росії зателефонував прем’єру Польщі Дональду Туску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск повідомив у своєму X (Twitter).

Дональд Туск написав, що нещодавно отримав дзвінок від Шольца, і він розповів йому деталі своєї розмови з Владіміром Путіним.

"Був радий почути, що канцлер не лише недвозначно засудив російську агресію, але й підкреслив позицію, якої дотримується Польща: нічого про Україну без України", – зазначив Туск. 

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

Перед розмовою з Путіним канцлер спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і планує зателефонувати йому також після дзвінка Путіну.

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