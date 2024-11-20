Новый пакет помощи и движение в ЕС: Зеленский поговорил с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский, согласно сообщению, поблагодарил Туска за его "принципиальную реакцию на последний обстрел со стороны РФ и попытки прекратить политическую изоляцию российского диктатора".

Зеленский и Туск обсудили продолжение оборонного сотрудничества между двумя государствами. Туск сообщил, что Польша готовит к передаче 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом.

Реклама:

Также говорили об ожиданиях от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года.

Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны Польши в переговорном процессе с Евросоюзом по открытию первого кластера переговоров и параллельно – других.

Зеленский поблагодарил Туска за привлечение его широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжения оборонной поддержки.

Лидеры договорились активизировать личные контакты и провести встречу до конца этого года.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне недавней массированной ракетной атаки РФ на Украину отметил, что она доказала недейственность телефонной дипломатии Шольца с Путиным.

Ранее сообщалось, что Шольц после первого за два года разговора с правителем России позвонил Туску.

Читайте также: 60 минут стыда Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.