Орбан бідкається про безпрецедентну загрозу ескалації війни в Україні

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони, створеної після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, аби обговорити загрозу ескалації війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Орбан скликав Раду оборони Угорщини вранці в середу, 20 листопада, після того, як українські війська завдали удару по російській військовій базі в Брянській області американськими ракетами ATACMS.

У засіданні взяли участь керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Антал Роган, міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровніцький, міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер, політичний директор прем'єр-міністра Балаж Орбан та міністр економіки Мартон Надь.

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У відео, опублікованому після засідання, Орбан каже, що загроза ескалації війни "ще ніколи не була такою великою", тож у найближчі тижні та місяці Угорщина повинна докладати надзусиль, аби гарантувати, що "ми й надалі залишатимемося поза війною".

Угорський прем’єр додав, що перемога Дональда Трампа на виборах у США наблизила мир або принаймні припинення вогню в Україні, але в найближчі два місяці при владі у Вашингтоні все ще залишаються "провоєнні сили".

Як нагадує Telex, востаннє Орбан скликав Раду оборони у квітні 2024 року – після нападу Ірану на Ізраїль.

Напередодні повідомлялось, що Владімір Путін схвалив оновлення російської ядерної доктрини, згідно з якою Росія може розглянути можливість застосування ядерної зброї в разі ракетної атаки звичайних озброєнь, підтриманої ядерною державою.