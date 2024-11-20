Орбан жалуется на беспрецедентную угрозу эскалации войны в Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны, созданного после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, чтобы обсудить угрозу эскалации войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Орбан созвал Совет обороны Венгрии утром в среду, 20 ноября, после того, как украинские войска нанесли удар по российской военной базе в Брянской области американскими ракетами ATACMS.

В заседании приняли участие руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Антал Роган, министр обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий, министр внутренних дел Шандор Пинтер, политический директор премьер-министра Балаж Орбан и министр экономики Мартон Надь.

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В видео, опубликованном после заседания, Орбан говорит, что угроза эскалации войны "еще никогда не была так велика", поэтому в ближайшие недели и месяцы Венгрия должна прилагать сверхусилия, чтобы гарантировать, что "мы и в дальнейшем будем оставаться вне войны".

Венгерский премьер добавил, что победа Дональда Трампа на выборах в США приблизила мир или хотя бы прекращение огня в Украине, но в ближайшие два месяца у власти в Вашингтоне все еще остаются "провоенизированные силы".

Как напоминает Telex, последний раз Орбан созывал Совет обороны в апреле 2024 года – после нападения Ирана на Израиль.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин одобрил обновление российской ядерной доктрины, согласно которой Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия в случае ракетной атаки обычных вооружений, поддержанной ядерной державой.