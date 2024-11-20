Британія утилізує старі військові кораблі, вертольоти та безпілотники задля економії

Велика Британія утилізує п'ять військових кораблів, а також десяток військових вертольотів і безпілотників в рамках програми скорочення витрат на армію.

Про це заявив в середу міністр оборони Британії Джон Хілі, його цитує Politico, пише "Європейська правда".

Заходи з утилізації можуть заощадити до пів мільярда фунтів стерлінгів протягом наступних п'яти років, сказав Хілі членам парламенту.

Скорочення спрямовані на послаблення "фінансового тиску", хоча Хілі заявив, що Велика Британія все ще прагне досягти цільового показника витрат на оборону в 2,5 відсотка ВВП.

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"Виведення з експлуатації застарілого обладнання" необхідне, оскільки Британія прагне "перейти до нових можливостей і зробити наші збройні сили придатними для майбутнього", сказав Хілі.

Згідно з планом, два штурмові кораблі, HMS Albion і HMS Bulwark, будуть виведені з експлуатації на десять років раніше, в той час як судна матеріально-технічного забезпечення RFA Wave Knight і RFA Wave Ruler також будуть утилізовані разом з фрегатом HMS Northumberland, який зараз перебуває на ремонті.

Крім того, буде утилізовано застарілий парк гелікоптерів Puma і CH-47 Chinook, а також 47 розвідувальних безпілотників Watchkeeper.

"Щоб забезпечити безпеку Британії вдома і силу за кордоном в мінливому світі, оборона також повинна зазнати змін", – сказав Хілі, додавши, що "потрібні складні рішення".

Цей крок був засуджений опозиційною Консервативною партією.

Виступаючи в парламенті, тіньовий міністр оборони Джеймс Картлідж заявив, що це рішення ризикує "послабити нашу національну безпеку".

Уряд Британії на чолі з лідером Лейбористської партії, прем'єром Кіром Стармером, що прийшов до влади в липні, раніше пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП та посилити роль Британії у НАТО.

Що стосується підтримки України, то показник у 3 мільярди фунтів стерлінгів був закладений на 2024 рік попереднім урядом консерваторів на чолі з Ріші Сунаком.