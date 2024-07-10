Новий уряд Британії хоче зробити країну провідним членом НАТО в Європі

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що за нового уряду лейбористів країна стане провідним членом Північноатлантичного Альянсу в Європі.

Його слова цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хілі, пріоритети оборонної політики США в найближчому майбутньому будуть зміщуватись із Європи в Індо-Тихоокеанський регіон з огляду на китайську загрозу.

"Наслідки цього полягають в тому, що європейські країни в НАТО повинні взяти на себе більшу частину важкої роботи і певну частину лідерства, яку традиційно ми могли покласти на американців", – додав він.

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Тому, повів мову далі британський міністр, прем’єр Кір Стармер у Вашингтоні пообіцяв, що "за нового уряду Британія буде провідною європейською країною в НАТО".

"Ми визнаємо відповідальність, яку разом з іншими європейськими країнами ми повинні взяти на себе", – підсумував Хілі.

Новий уряд лейбористів на чолі зі Стармером раніше пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП з нинішнього рівня в 2,32%, але не уточнив, коли це зробить. Консерватори, які були перед тим при владі, називали як крайній термін 2030 рік.

Хоча Британія традиційно була провідною європейською країною в НАТО, якщо вимірювати витрати на оборону, за підсумками 2024 року її має випередити Німеччина.

Новий британський прем’єр-міністр раніше заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні є шансом для його членів надіслати сигнал Росії після останнього масованого ракетного удару по Україні.

У Вашингтоні Кір Стармер також провів першу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.