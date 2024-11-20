Великобритания утилизирует пять военных кораблей, а также десяток военных вертолетов и беспилотников в рамках программы сокращения расходов на армию.

Об этом заявил в среду министр обороны Британии Джон Хили, его цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Мероприятия по утилизации могут сэкономить до полумиллиарда фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет, сказал Хили членам парламента.

Сокращения направлены на ослабление "финансового давления", хотя Хили заявил, что Великобритания все еще стремится достичь целевого показателя расходов на оборону в 2,5 процента ВВП.

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"Вывод из эксплуатации устаревшего оборудования" необходим, поскольку Британия стремится „перейти к новым возможностям и сделать наши вооруженные силы пригодными для будущего", сказал Хили.

Согласно плану, два штурмовых корабля, HMS Albion и HMS Bulwark, будут выведены из эксплуатации на десять лет раньше, в то время как суда материально-технического обеспечения RFA Wave Knight и RFA Wave Ruler также будут утилизированы вместе с фрегатом HMS Northumberland, который сейчас находится на ремонте.

Кроме того, будет утилизирован устаревший парк вертолетов Puma и CH-47 Chinook, а также 47 разведывательных беспилотников Watchkeeper.

"Чтобы обеспечить безопасность Британии дома и силу за рубежом в меняющемся мире, оборона также должна претерпеть изменения", – сказал Хили, добавив, что „нужны сложные решения".

Этот шаг был осужден оппозиционной Консервативной партией.

Выступая в парламенте, теневой министр обороны Джеймс Картлидж заявил, что это решение рискует "ослабить нашу национальную безопасность".

Правительство Британии во главе с лидером Лейбористской партии, премьером Киром Стармером, пришедшим к власти в июле, ранее пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и усилить роль Британии в НАТО.

Что касается поддержки Украины, то показатель в 3 миллиарда фунтов стерлингов был заложен на 2024 год предыдущим правительством консерваторов во главе с Риши Сунаком.