Умєров: 12 держав Європи та Україна заснували новий формат оборонної співпраці

У Данії відбулась перша зустріч у межах формату Північна група-Україна, який об’єднує 12 держав Європи та покликаний сприяти розвитку оборонної співпраці.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

До формату Північна група-Україна увійшли нордичні держави (Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), країни Балтії, а також Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Польща.

Фото: Рустем Умєров / Facebook

За словами Умєрова, на зустрічі очільники міністерств оборони держав-учасниць обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та "як разом їх забезпечити максимально швидко".

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"Інвестиції в український ОПК – окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в межах данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва", – зауважив він.

Голова Міноборони додав, що наступне засідання у форматі Північна група-Україна відбудеться в Україні.

Минулого тижня Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України.

Минулого місяця Прем’єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції на саміті Україна – Північна Європа висловили зацікавленість у подальшій співпраці з українською оборонною промисловістю.