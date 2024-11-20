Умеров: 12 государств Европы и Украина основали новый формат оборонного сотрудничества
Новости — Среда, 20 ноября 2024, 19:08 —
В Дании состоялась первая встреча в рамках формата Северная группа-Украина, который объединяет 12 государств Европы и призван способствовать развитию оборонного сотрудничества.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".
В формат Северная группа-Украина вошли нордические государства (Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия), страны Балтии, а также Великобритания, Германия, Нидерланды и Польша.
По словам Умерова, на встрече руководители министерств обороны государств-участников обсудили планы на 2025 год, насущные потребности Украины и "как вместе их обеспечить максимально быстро".
"Инвестиции в украинский ОПК – отдельный приоритет. Все больше стран присоединяются к финансированию украинского производства, в том числе и в рамках датской модели: Швеция, Норвегия, Литва", – отметил он.
Глава Минобороны добавил, что следующее заседание в формате Северная группа-Украина состоится в Украине.
На прошлой неделе Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, таким образом присоединившись к "датской модели" военной поддержки Украины.
В прошлом месяце Премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции на саммите Украина – Северная Европа выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью.