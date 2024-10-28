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Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту

Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 22:32 — Олег Павлюк

Прем’єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції на саміті Україна – Північна Європа в понеділок, 28 жовтня, висловили зацікавленість у подальшій співпраці з українською оборонною промисловістю.

Про це йдеться в спільній заяві саміту Україна – Північна Європа, поширеній Офісом президента, повідомляє "Європейська правда".

Нордичні країни за підсумками саміту підкреслили свою зацікавленість "у подальшому розвитку співпраці з оборонною промисловістю України", йдеться в заяві.

"Наразі країни Північної Європи вже виділили 195 мільйонів євро на закупівлі в оборонній промисловості України. Надприбутки від знерухомлених російських активів можуть бути одним із можливих джерел фінансування таких ініціатив", – зазначили прем’єри чотирьох держав.

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Вони додатково підтвердили рішучість і далі підтримувати й посилювати обороноздатність Сил оборони України "в боротьбі за безпеку та мир у Європі" як на двосторонній, так і на багатосторонній основі.

Глави урядів Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції також висловили підтримку "плану перемоги" України й пообіцяли працювати над зміцненням позиції України напередодні другого Саміту миру "на шляху до справедливого й тривалого миру".

Нагадаємо, ще в червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.

28 жовтня Швеція оголосила про вкладання 20 мільйонів євро на підтримку промислової бази України.

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