Французькі депутати стали жертвами зламу Telegram-акаунтів

Акаунти кількох депутатів Національної асамблеї Франції у Telegram були зламані, а їхні колеги отримали попередження про те, як цього уникнути.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кілька членів Нацасамблеї Франції отримали в середу, 21 листопада, електронного листа-попередження від департаменту інформаційної безпеки парламенту, в якому йдеться про "скомпрометовані акаунти" в Telegram.

Депутатів закликають не переходити за підозрілими посиланнями, де їх просять ввести номер телефону, оскільки їхній акаунт у Telegram може бути скомпрометований і використаний для поширення "шкідливого контенту".

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За інформацією Politico, шахрайські повідомлення маскувались під пропозицію переглянути фотографії "вашої вчительки початкової школи".

Депутатка Нацасамблеї Франції від ультраправого "Національного об’єднання" Лора Лавалетт одна з небагатьох публічно підтвердила, що стала жертвою зламу Telegram-акаунту, пише видання.

Після арешту засновника Telegram Павла Дурова у Франції наприкінці серпня Telegram опинився під посиленою увагою французької влади через ризики для кібербезпеки, які він створює.

У французькому уряді раніше рекомендували припинити користуватися цим додатком.