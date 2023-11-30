Французьких міністрів зобов’язали перейти на захищені месенджери, розроблені у Франції 

Уряд Франції зобов’язав ключових посадовців державного апарату не використовувати будь-які месенджери, крім розроблених у Франції двох застосунків, які вважають більш захищеними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Point.

Журналісти дізналися про розпорядження з підписом прем’єрки Елізабет Борн від 22 листопада, у якому йдеться, що міністри, держсекретарі, керівники директоратів тощо і їхні робочі команди до 8 грудня мають встановити на свої робочі пристрої французький месенджер Olvid і надалі він має бути основним способом комунікації.

Рішення аргументують тим, що месенджери стали невід’ємною частиною комунікації, але залишається питання, наскільки основні такі сервіси захищають дані користувачів.

Розроблений у Франції Olvid пропонують як безпечну альтернативу Telegram, WhatsApp і менш поширеному Signal, який фахівці з кібербезпеки вважають дуже надійним. Французьке агентство інформаційної безпеки Anssi, що відповідає за захист критичної інфраструктури держорганів, після тестування застосунку Olvid присвоїло йому 1-й рівень захищеності.

Також французькі посадовці можуть використовувати захищений застосунок Tchap, розроблений три роки тому для французьких посадовців.

Інформацію фактично підтвердив у своєму дописі міністр з цифрових питань Жан-Ноель Барро.

"З грудня увесь уряд перейде на Olvid, найбезпечнішу у світі систему миттєвого обміну повідомленнями", – написав він у своєму Twitter (X), додавши також, що його команда користується месенджером вже більше року.

Раніше цього року у багатьох країнах Заходу урядовцям, депутатам чи військовим заборонили використовувати на робочих пристроях застосунок TikTok, а Європарламент закликав уряди країн ЄС заборонити використання TikTok для державних службовців.

Восени Єврокомісія зобов’язала компанії Meta i TikTok пояснити, як вони протидіють дезінформації і втручанню у вибори через їхні платформи.

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