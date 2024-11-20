Французские депутаты стали жертвами взлома Telegram-аккаунтов

Аккаунты нескольких депутатов Национальной ассамблеи Франции в Telegram были взломаны, а их коллеги получили предупреждение о том, как этого избежать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Несколько членов Нацассамблеи Франции получили в среду, 21 ноября, электронное письмо-предупреждение от департамента информационной безопасности парламента, в котором говорится о "скомпрометированных аккаунтах" в Telegram.

Депутатов призывают не переходить по подозрительным ссылкам, где их просят ввести номер телефона, поскольку их аккаунт в Telegram может быть скомпрометирован и использован для распространения "вредоносного контента".

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По информации Politico, мошеннические сообщения маскировались под предложение просмотреть фотографии "вашей учительницы начальной школы".

Депутат Нацассамблеи Франции от ультраправого "Национального объединения" Лора Лавалетт одна из немногих публично подтвердила, что стала жертвой взлома Telegram-аккаунта, пишет издание.

После ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции в конце августа Telegram оказался под усиленным вниманием французских властей из-за рисков для кибербезопасности, которые он создает.

Во французском правительстве ранее рекомендовали прекратить пользоваться этим приложением.