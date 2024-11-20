У парламенті Румунії хочуть пояснень президента через поїздки за кордон

У румунському парламенті хочуть викликати президента Клауса Йоганніса, чий термін повноважень закінчується цього року, аби отримати пояснення щодо його закордонних поїздок.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Пропозиція викликати Йоганніса виникла на тлі обговорення роботи слідчої комісії парламенту Румунії, яка розслідуватиме витрати офісу президента країни.

Опозиційні партії розкритикували комісію і стверджують, що це суто політичний крок, вказуючи на обмежену роль комісій: на Румунію чекають парламентські вибори, а комісії не можуть продовжувати роботу після переобрання парламенту.

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За інформацією Digi24, від Йоганніса в парламенті хочуть вимагати пояснень щодо його закордонних поїздок та надати докази того, що поїздки були здійснені для виконання президентських повноважень, а не з приватною метою.

Хоча закон зобов'язує президента Румунії з'явитися до парламенту, але жодних санкцій за відмову це зробити не передбачає.

Перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, не може лишитися на своїй позиції на третій термін.

Лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон лідирують в опитуванні напередодні президентських виборів.