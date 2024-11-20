В парламенте Румынии хотят объяснений президента из-за поездок за границу

В румынском парламенте хотят вызвать президента Клауса Йоханниса, чей срок полномочий истекает в этом году, чтобы получить объяснения относительно его зарубежных поездок.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Предложение вызвать Йоханниса возникло на фоне обсуждения работы следственной комиссии парламента Румынии, которая будет расследовать расходы офиса президента страны.

Оппозиционные партии раскритиковали комиссию и утверждают, что это чисто политический шаг, указывая на ограниченную роль комиссий: Румынию ждут парламентские выборы, а комиссии не могут продолжать работу после переизбрания парламента.

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По информации Digi24, от Йоханниса в парламенте хотят потребовать объяснений относительно его зарубежных поездок и предоставить доказательства того, что поездки были осуществлены для выполнения президентских полномочий, а не с частной целью.

Хотя закон обязывает президента Румынии явиться в парламент, но никаких санкций за отказ это сделать не предусматривает.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

Левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион лидируют в опросе накануне президентских выборов.