ЗМІ: Фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру в літаку

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру літака авіакомпанії Swiss Air, що здійснював рейс з Цюриха до Брюсселя.

Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що під час перельоту у середу в одного з пасажирів виникли проблеми зі здоров’ям, після чого екіпаж спитав, чи може хтось надати допомогу.

На це прохання відгукнулась одна з пасажирок. Вона надавала першу допомогу, поки літак не зміг безпечно приземлитися в Брюсселі, де за справу вже взялися медики.

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Як зазначає видання, пасажиркою, що відгукнулась на прохання про допомогу, виявилась чинна президентка Єврокомісії.

Представниця ЄС підтвердила виданню цю інформацію.

"Ми поверталися з Ріо-де-Жанейро до Брюсселя, коли під час польоту пасажиру знадобилася медична допомога. Як зазвичай буває у таких випадках, бортпровідники поцікавилися, чи має хтось із пасажирів медичні знання", – сказала вона.

Bild нагадує, що фон дер Ляєн має медичну освіту.

Нещодавно фон дер Ляєн обрала португалку Паулу Піньо своєю головною речницею на другий п'ятирічний термін.

Також у жовтні вона скасувала свою зустріч з прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем через його переговори з російським міністром.