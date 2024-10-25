ЗМІ: Фон дер Ляєн скасувала зустріч з прем’єром Сербії через його перемовини з міністром РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Белграді, скасувала свою зустріч з прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем.

Цю інформацію виданню N1 підтвердив представник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в Єврокомісії, було зроблено висновок, що у зустрічі фон дер Ляєн з Вучевичем немає сенсу після анонсу його перемовин з міністром економічного розвитку Росії Максимом Решетниковим.

Уряд Сербії надіслав заяву в ЗМІ після зустрічі Вучевича і Решетнікова, але на сайті уряду про перемовини не згадується.

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У заяві для ЗМІ йдеться, що Вучевич і Решетников обговорили подальше зміцнення економічного та загального співробітництва між двома країнами.

Урсула фон дер Ляєн прибула сьогодні до Белграда з Боснії і Герцеговини і раніше відвідала Албанію і Північну Македонію. Завтра з Белграда вона вирушає до Косова і завершить своє турне візитом до Чорногорії того ж дня.

Раніше фон дер Ляєн похвалила сербського президента Александара Вучича, який не поїхав на саміт БРІКС до російської Казані, а зустрівся з нею та іншими європейськими лідерами.

Нагадаємо, минулої неділі Вучич провів першу за майже два з половиною роки телефонну розмову з лідером РФ Владіміром Путіним.