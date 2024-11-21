СМИ: Фон дер Ляйен оказала первую помощь пассажиру в самолете

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказала первую помощь пассажиру самолета авиакомпании Swiss Air, совершавшего рейс из Цюриха в Брюссель.

Об этом стало известно изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится, что во время перелета в среду у одного из пассажиров возникли проблемы со здоровьем, после чего экипаж спросил, может ли кто-то оказать помощь.

На эту просьбу откликнулась одна из пассажирок. Она оказывала первую помощь, пока самолет не смог безопасно приземлиться в Брюсселе, где уже за дело взялись медики.

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Как отмечает издание, пассажиркой, которая откликнулась на просьбу о помощи, оказалась действующий президент Еврокомиссии.

Представительница ЕС подтвердила изданию эту информацию.

"Мы возвращались из Рио-де-Жанейро в Брюссель, когда во время полета пассажиру понадобилась медицинская помощь. Как обычно в таких случаях, бортпроводники поинтересовались, имеет ли кто-то из пассажиров медицинские знания", – сказала она.

Bild напоминает, что фон дер Ляйен имеет медицинское образование.

Недавно фон дер Ляйен выбрала португалку Паулу Пиньо своим главным спикером на второй пятилетний срок.

Также в октябре она отменила свою встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем из-за его переговоров с российским министром.