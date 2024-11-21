У Литві офіційно змінився прем'єр

Сейм Литви у четвер, 21 листопада, проголосував за призначення Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За кандидатуру Палуцкаса проголосували 88 депутатів Сейму, 34 проголосували проти і шестеро утрималися.

Тепер він має представити парламенту сформований і затверджений президентом Кабінет міністрів, а також подати на розгляд програму діяльності уряду не пізніше, ніж через 15 днів після призначення.

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Гінтаутас Палуцкас. Фото: LRT

Палуцкас після голосування подякував за "свято демократії".

"Я вважаю, що під час наших дискусій все ще звучали відлуння деяких передвиборчих баталій. Я сподіваюся, що скоро вони вщухнуть і ми перейдемо до ділового порядку денного", – сказав він.

Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Раніше Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

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