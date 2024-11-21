У Литві офіційно змінився прем'єр
Новини — Четвер, 21 листопада 2024, 11:40 —
Сейм Литви у четвер, 21 листопада, проголосував за призначення Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
За кандидатуру Палуцкаса проголосували 88 депутатів Сейму, 34 проголосували проти і шестеро утрималися.
Тепер він має представити парламенту сформований і затверджений президентом Кабінет міністрів, а також подати на розгляд програму діяльності уряду не пізніше, ніж через 15 днів після призначення.
Палуцкас після голосування подякував за "свято демократії".
"Я вважаю, що під час наших дискусій все ще звучали відлуння деяких передвиборчих баталій. Я сподіваюся, що скоро вони вщухнуть і ми перейдемо до ділового порядку денного", – сказав він.
Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.
Раніше Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".
Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.
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