Президент Литви обіцяє не затверджувати міністрів уряду від "антисемітської" партії

Президент Литви Гітанас Науседа стверджує, що не затвердить кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану", очолюваної звинуваченим в антисемітизмі Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Науседа заявив, що керівництво соціал-демократів може навіть не намагатися висунути кандидатів від "Зорі Німану"

"Я дуже чітко сказав лідерам Соціал-демократичної партії, що не буду затверджувати і не дозволю їм навіть намагатися висунути кандидатів "Зорі Німану" з самої партії. Вони можуть спробувати висунути кандидатів-технократів", – сказав він.

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"Я не знаю, хто з людей, які поважають себе, захоче ідентифікувати себе з лідером іншої партії, якщо такі з'являться, ми обговоримо", – додав литовський президент.

Тому він стверджує, що під час затвердження уряду можуть виникнути деякі перешкоди для реалізації коаліційної угоди.

"У такій країні, як наша Литва, зростає якийсь побутовий, примітивний антисемітизм. (...) Говорити про Голокост, про речі, які принижують єврейський народ, – ніхто собі цього не дозволяє, і це неймовірно в цивілізованому світі", – наголосив Науседа.

Раніше президент Литви назвав помилкою запрошення до коаліції партії "Зоря Німану".

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формує керівну більшість, підписала коаліційну угоду із Союзом демократів "В ім'я Литви" і партією "Зоря Німану". Соціал-демократам одразу довелось виправдовуватися за запрошення останніх.

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс виступив із заявою до послів ЄС, НАТО та Ізраїлю, в якій заперечує звинувачення в антисемітських поглядах.