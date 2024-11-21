В Литве официально сменился премьер-министр

Сейм Литвы в четверг, 21 ноября, проголосовал за назначение Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За кандидатуру Палуцкаса проголосовали 88 депутатов Сейма, 34 проголосовали против и шестеро воздержались.

Теперь он должен представить парламенту сформированный и утвержденный президентом Кабинет министров, а также представить на рассмотрение программу деятельности правительства не позднее, чем через 15 дней после назначения.

Реклама:

Гинтаутас Палуцкас. Фото: LRT

Палуцкас после голосования поблагодарил за "праздник демократии".

"Я считаю, что во время наших дискуссий все еще звучали отголоски некоторых предвыборных баталий. Я надеюсь, что скоро они утихнут и мы перейдем к деловой повестке дня", – сказал он.

Напомним, литовских социал-демократов, которых представляет Палуцкас, критиковали за коалицию с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.

Ранее Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.

Смотрите также подробное видео о новой власти Литвы и возможных угрозах для Украины.