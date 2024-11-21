Італія виділила 160 тисяч євро Національному інституту раку в Києві

Італійська національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою (AIL) виділила 160 тисяч євро для гематологічного відділення Національного інституту раку в Києві.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає "Європейська правда".

За інформацією Свириденко, символічна передача 160 тисяч євро відбулася напередодні, 20 листопада, у Римі під час зустрічі міністерки із президентом AIL Джузеппе Торо.

Міністерка розповіла, що організація "збирала кошти для допомоги українським онкологічним хворим, пропонуючи допомогу, супровід та розміщення пацієнтів в будинках догляду AIL".

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"Завдяки цій ініціативі понад 200 українських онкогематологічних пацієнтів були прийняті в Італії", – проінформувала вона.

Національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою – неприбуткова організація, що базується в Римі, заснована в 1969 році. Вона підтримує, зокрема, дослідницьку діяльність та діяльність з надання допомоги у взаємодії з основними італійськими гематологічними центрами.

Як зазначило Міністерство економіки України, від після початку повномасштабної війни в Україні AIL розпочала кампанію зі збору коштів для допомоги українським онкологічним хворим.

Передані 160 тисяч євро – лише частина коштів, зібраних AIL в межах ініціативи, додало відомство.

Як відомо, країна організовує конференцію з відбудови України, яка відбудеться у Римі в наступному році.

Напередодні писали, що Італія вирішила інвестувати у відновлення української електромережі 200 млн євро.