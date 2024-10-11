Мелоні назвала дати проведення Конференції з відновлення України у Римі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що Конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.

Про це вона сказала на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Мелоні заявила, що Італія продовжить відгравати свою роль у реконструкції України.

"Погляд у майбутнє миру та процвітання також означає погляд на відновлення, і я рада оголосити, що конференція "Відновлення України" відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року: це подія, про яку ми дуже піклуємося і над якою ми працювали протягом тривалого часу", – сказала прем’єрка Італії.

Реклама:

"Україна не одна, ми будемо поруч з нею стільки, скільки буде потрібно", – додала вона.

Про те, що Італія прийме конференцію з відновлення України наступного року, стало відомо ще торік у серпні.

Нагадаємо, найперша конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у швейцарському Лугано, 2023 року – у Лондоні. У 2024 році конференція відбулась у Берліні.