Италия выделила 160 тысяч евро Национальному институту рака в Киеве

Итальянская национальная ассоциация борьбы с лейкемией, лимфомой и миеломой (AIL) выделила 160 тысяч евро для гематологического отделения Национального института рака в Киеве.

Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает "Европейская правда".

По информации Свириденко, символическая передача 160 тысяч евро состоялась накануне, 20 ноября, в Риме во время встречи министра с президентом AIL Джузеппе Торо.

Министр рассказала, что организация "собирала средства для помощи украинским онкологическим больным, предлагая помощь, сопровождение и размещение пациентов в домах ухода AIL".

Реклама:

"Благодаря этой инициативе более 200 украинских онкогематологических пациентов были приняты в Италии", – проинформировала она.

Национальная ассоциация борьбы с лейкемией, лимфомой и миеломой – неприбыльная организация, базирующаяся в Риме, основанная в 1969 году. Она поддерживает, в частности, исследовательскую деятельность и деятельность по оказанию помощи во взаимодействии с основными итальянскими гематологическими центрами.

Как отметило Министерство экономики Украины, после начала полномасштабной войны в Украине AIL начала кампанию по сбору средств для помощи украинским онкологическим больным.

Переданные 160 тысяч евро – лишь часть средств, собранных AIL в рамках инициативы, добавило ведомство.

Как известно, страна организует конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в следующем году.

Накануне писали, что Италия решила инвестировать в восстановление украинской электросети 200 млн евро.