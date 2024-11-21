Италия выделила 160 тысяч евро Национальному институту рака в Киеве
Итальянская национальная ассоциация борьбы с лейкемией, лимфомой и миеломой (AIL) выделила 160 тысяч евро для гематологического отделения Национального института рака в Киеве.
Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает "Европейская правда".
По информации Свириденко, символическая передача 160 тысяч евро состоялась накануне, 20 ноября, в Риме во время встречи министра с президентом AIL Джузеппе Торо.
Министр рассказала, что организация "собирала средства для помощи украинским онкологическим больным, предлагая помощь, сопровождение и размещение пациентов в домах ухода AIL".
"Благодаря этой инициативе более 200 украинских онкогематологических пациентов были приняты в Италии", – проинформировала она.
Национальная ассоциация борьбы с лейкемией, лимфомой и миеломой – неприбыльная организация, базирующаяся в Риме, основанная в 1969 году. Она поддерживает, в частности, исследовательскую деятельность и деятельность по оказанию помощи во взаимодействии с основными итальянскими гематологическими центрами.
Как отметило Министерство экономики Украины, после начала полномасштабной войны в Украине AIL начала кампанию по сбору средств для помощи украинским онкологическим больным.
Переданные 160 тысяч евро – лишь часть средств, собранных AIL в рамках инициативы, добавило ведомство.
Как известно, страна организует конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в следующем году.
Накануне писали, что Италия решила инвестировать в восстановление украинской электросети 200 млн евро.