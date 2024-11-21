Британія ввела санкції проти Фірташа 

Велика Британія оголосила про введення санкцій проти українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це йдеться в офіційному повідомленні британського уряду, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням, Британія запровадила санкції проти трьох відомих клептократів, які викачали багатства зі своїх країн, а також проти їхніх друзів, родин та посередників, які їм допомагали. У підсанкційній трійці – Дмитро Фірташ.

"Дмитро Фірташ, сумнозвісний олігарх, який вивіз з України сотні мільйонів фунтів стерлінгів за допомогою корупції та контролю над розподілом газу і приховав десятки мільйонів фунтів нечесно отриманих прибутків лише на ринку нерухомості Великої Британії", – сказано у повідомленні.

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Британія також наклала санкції на його дружину Ладу Фірташ, яка володіє британськими активами від його імені, в тому числі будівлею старої станції метро "Бромптон-роуд", а також на Дениса Горбуненка, британського фінансового "фіксера", який сприяв корупції Фірташа.

Санкції передбачають замороження активів та заборону на поїздки.

"Ці недобросовісні особи егоїстично позбавляють своїх співгромадян вкрай необхідного фінансування на освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру – заради власного збагачення.

Коли я став міністром закордонних справ, я взяв на себе зобов'язання боротися з клептократами і брудними грошима, які дають їм владу, і ці санкції є першим кроком у реалізації цієї амбіції. Хвиля змінюється. Золотий вік відмивання грошей закінчився", – заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, 19 листопада Британія оголосила нові санкції проти причетних до вивезення у Росію українських дітей.

Британія також посилила санкції проти Ірану через допомогу Росії.