Британия ввела санкции против Фирташа

Великобритания объявила о введении санкций против украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в официальном сообщении британского правительства, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, Великобритания ввела санкции против трех известных клептократов, которые выкачали богатства из своих стран, а также против их друзей, семей и посредников, которые им помогали. Среди санкционированной троицы – Дмитрий Фирташ.

"Дмитрий Фирташ, печально известный олигарх, который вывез из Украины сотни миллионов фунтов стерлингов с помощью коррупции и контроля над распределением газа и скрыл десятки миллионов фунтов нечестно полученных доходов только на рынке недвижимости Великобритании", – говорится в сообщении.

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Великобритания также наложила санкции на его жену Ладу Фирташ, которая владеет британскими активами от его имени, в том числе зданием старой станции метро "Бромптон-роуд", а также на Дениса Горбуненко, британского финансового "фиксера", который способствовал коррупции Фирташа.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.

"Эти недобросовестные лица эгоистично лишают своих сограждан крайне необходимого финансирования на образование, здравоохранение и инфраструктуру – ради собственного обогащения.

Когда я стал министром иностранных дел, я взял на себя обязательство бороться с клептократами и грязными деньгами, которые дают им власть, и эти санкции являются первым шагом в реализации этой амбиции. Волна меняется. Золотой век отмывания денег закончился", – заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

Напомним, 19 ноября Великобритания объявила новые санкции против причастных к вывозу в Россию украинских детей.

Великобритания также усилила санкции против Ирана из-за помощи России.