Источники Reuters: На Западе не подтверждают запуск МБР по Украине

Два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по Украине утром 21 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Собеседники Reuters, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что утверждение об использовании россиянами МБР "базируется на предварительном анализе".

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Они не исключили, что выводы могут измениться в дальнейшем.

СМИ и ранее сообщали, что на Западе сомневаются в применении межконтинентальной ракеты.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

В ЕС, комментируя эти данные, сказали, что если они подтвердятся, "это будет еще одним четким признаком эскалации".