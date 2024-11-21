США покарали Газпромбанк

Міністерство фінансів США в межах нового пакета санкцій, оголошеного в четвер, 21 листопада, внесло в чорний список Газпромбанк – останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, пише "Європейська правда".

У чорний список США потрапили сам Газпромбанк і шість його дочірніх компаній у Люксембургу, Гонконгу, на Кіпрі, у Швейцарії та Південній Африці. Наголошується, що через банк Росія "закуповує військову техніку для ведення війни проти України".

Крім того, новий пакет санкцій США зачіпає понад 50 російських банків, пов'язаних із міжнародною фінансовою системою, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів та 15 російських посадовців у сфері фінансів, зокрема керівництво центробанку Росії.

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Додатково американське Міністерство фінансів оголосило попередження про санкційні ризики, пов’язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень – аналог системи SWIFT, яку Кремль створив і використовує для обходу санкцій.

"Ці широкомасштабні дії ускладнять для Кремля можливість ухилятися від санкцій США, а також фінансувати і оснащувати свою армію", – прокоментувала глава американського Мінфіну Джанет Єллен.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року США запровадили санкційний механізм проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

У червні США вдарили по Московській біржі, на якій у Росії ведеться торгівля акціями компаній, та Національному кліринговому центру, який виступає посередником у валютній торгівлі.