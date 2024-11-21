США наказали Газпромбанк

Министерство финансов США в рамках нового пакета санкций, объявленного в четверг, 21 ноября, внесло в черный список Газпромбанк – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина, пишет "Европейская правда".

В черный список США попали сам Газпромбанк и шесть его дочерних компаний в Люксембурге, Гонконге, на Кипре, в Швейцарии и Южной Африке. Отмечается, что через банк Россия "закупает военную технику для ведения войны против Украины".

Кроме того, новый пакет санкций США затрагивает более 50 российских банков, связанных с международной финансовой системой, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников в сфере финансов, в частности руководство центробанка России.

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Дополнительно американское Министерство финансов объявило предупреждение о санкционных рисках, связанных с российской Системой передачи финансовых сообщений – аналог системы SWIFT, которую Кремль создал и использует для обхода санкций.

"Эти широкомасштабные действия усложнят для Кремля возможность уклоняться от санкций США, а также финансировать и оснащать свою армию", – прокомментировала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Напомним, что в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, у которых выявят причастность к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

В июне США ударили по Московской бирже, на которой в России ведется торговля акциями компаний, и Национальному клиринговому центру, выступающему посредником в валютной торговле.