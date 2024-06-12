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США покарали Мосбіржу, торги доларами та євро в Росії – на паузі

Новини — Середа, 12 червня 2024, 18:48 — Олег Павлюк

Міністерство фінансів США 12 червня оголосило про санкції проти Московської біржі, на якій у Росії ведеться торгівля акціями компаній, та Національного клірингового центру, який виступає посередником у валютній торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Як вказує американський Мінфін, російський правитель Владімір Путін раніше затвердив низку заходів для подальшого залучення капіталу через Мосбіржу як від російських осіб, так і від осіб із "дружніх країн".

Це дозволяє акціонерам "отримувати прибуток від військової машини Кремля шляхом інвестування в російський державний борг, російські корпорації та провідні російські оборонні підприємства", йдеться в повідомленні.

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Під нові обмеження США також потрапили Національний кліринговий центр – контрагент у всіх валютних угодах Мосбіржі; Національний розрахунковий депозитарій – центральний депозитарій цінних паперів у Росії; а також страхові компанії "Согаз" і РНПК.

Після накладення американських санкцій Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня та зупинку всіх торгів інструментами з розрахунками в доларах і євро.

Нагадаємо, Мінфін США також оголосив про розширення механізму вторинних санкцій стосовно Росії та санкції проти понад 90 іноземних компаній та осіб, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.

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США санкції Росія
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