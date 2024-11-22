У Конгресі переконані, що підтримка України збережеться і за адміністрації Трампа

Підтримка України збережеться за нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом та нового складу Конгресу, оскільки США "не можуть дозволити" собі програти цю війну з огляду на наслідки в Європі та інших частинах світу.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку висловив конгресмен-республіканець, голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, якого цитує "Голос Америки".

За словами Маккола, Китай стежить за тим, що Росія робить в Україні, та за реакцією союзників України.

Слабкість цієї реакції може спровокувати агресивні дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, вважає він.

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"Ми не можемо собі дозволити програти цю битву", – сказав конгресмен.

Маккол пояснив, що можуть бути різні варіанти, як надати подальше фінансування Україні.

Зокрема, він згадав про позики та можливість ленд-лізу, подібно до того, як зброя виділялася Великій Британії під час Другої світової війни, а потім значна частина цих позик була списана.

Водночас конгресмен визнав, що питання подальшого виділення допомоги Україні буде предметом "інтенсивних дебатів" у новому складі Конгресу, який стане до роботи на початку наступного року.

"Я не можу брехати про це, і, звичайно, хочу бути чесним, що будуть дуже інтенсивні дебати у новому Конгресі", – сказав Маккол.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Відомо, що Трамп уже поговорив із російським правителем Владіміром Путіним, порадив йому не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.