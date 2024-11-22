В Конгрессе убеждены, что поддержка Украины сохранится и при администрации Трампа

Поддержка Украины сохранится при новой администрации во главе с Дональдом Трампом и новом составе Конгресса, поскольку США "не могут позволить" себе проиграть эту войну, учитывая последствия в Европе и других частях мира.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение высказал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, которого цитирует "Голос Америки".

По словам Маккола, Китай следит за тем, что Россия делает в Украине, и за реакцией союзников Украины.

Слабость этой реакции может спровоцировать агрессивные действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, считает он.

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"Мы не можем себе позволить проиграть эту битву", – сказал конгрессмен.

Маккол пояснил, что могут быть разные варианты, как предоставить дальнейшее финансирование Украине.

В частности, он упомянул о займах и возможности ленд-лиза, подобно тому, как оружие выделялось Великобритании во время Второй мировой войны, а затем значительная часть этих займов была списана.

В то же время конгрессмен признал, что вопрос дальнейшего выделения помощи Украине будет предметом "интенсивных дебатов" в новом составе Конгресса, который приступит к работе в начале следующего года.

"Я не могу врать об этом, и, конечно, хочу быть честным, что будут очень интенсивные дебаты в новом Конгрессе", – сказал Маккол.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.

Известно, что Трамп уже поговорил с российским правителем Владимиром Путиным, посоветовал ему не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.