У Британії кажуть про необхідність протистояти Путіну попри його погрози

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що "грубий тон" і погрози, які напередодні озвучив кремлівський правитель Владімір Путін, "не можна терпіти".

Про це вона сказала в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Купер підкреслила, що Заходу слід очікувати продовження "агресивних висловлювань" з боку Путіна.

Міністерка зазначила, що Росії та Путіну необхідно протистояти – навіть незважаючи на його вчорашні погрози на адресу США та Великої Британії.

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"Росія вторглася в суверенну державу. Ми бачили агресивний, крикливий тон і реакцію Путіна протягом усього цього часу, це абсолютно неприйнятно...Ми чітко розуміємо, що таку поведінку не можна терпіти, і саме тому ми надали підтримку Україні в її захисті від агресії Путіна", – сказала очільниця МВС Британії.

Купер також відмовилася офіційно підтвердити, чи використовувалася британська зброя Україною на російській території, про що багато повідомлялося.

Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS і Storm Shadow для ударів по території Росії, і пообіцяв відповісти "рішуче та дзеркально".