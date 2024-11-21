Путін підтвердив удари по Росії західними ракетами та лякає відповіддю

Господар Кремля Владімір Путін заявив, що Україна застосувала ракети ATACMS і Storm Shadow для ударів по території Росії.

Таке пролунало під час його звернення ввечері 21 листопада, повідомляє "Європейська правда".

За словами Путіна, шість ракет ATACMS 19 листопада і системи Storm Shadow 21 листопада завдали ударів по "об'єктах" у Курській та Брянській областях відповідно, але цілей вони нібито не досягли.

Він повторив мантру роспропаганди про те, що використання таких ракет неможливе без участі Заходу, тому "конфлікт в Україні" набув, як висловився кремлівський господар, "елементи глобального характеру".

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Додатково Путін заявив, що використання далекобійних західних ракет начебто не впливає на хід російської війни проти України, а на подальші дії Росія відповість "рішуче та дзеркально".

Він також вважає, що Росія вважає себе вправі завдавати ударів по об'єктах тих країн, чия зброя завдає ударів по російській території.

Напередодні повідомлялось, що Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Перед тим ЗМІ говорили, що по російських цілях були ураження ракетами ATACMS.

Зауважимо, що цього тижня на тлі повідомлень, що Україна отримала дозвіл на удар західними ракетами по Росії, Путін змінив ядерну доктрину Росії, суттєво розширивши підстави для застосування ядерної зброї.