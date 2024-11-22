В Британии говорят о необходимости противостоять Путину, несмотря на его угрозы

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что "грубый тон" и угрозы, которые накануне озвучил кремлевский правитель Владимир Путин, "нельзя терпеть".

Об этом она сказала в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Купер подчеркнула, что Западу следует ожидать продолжения "агрессивных высказываний" со стороны Путина.

Министр отметила, что России и Путину необходимо противостоять – даже несмотря на его вчерашние угрозы в адрес США и Великобритании.

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"Россия вторглась в суверенное государство. Мы видели агрессивный, крикливый тон и реакцию Путина в течение всего этого времени, это абсолютно неприемлемо... Мы четко понимаем, что такое поведение нельзя терпеть, и именно поэтому мы оказали поддержку Украине в ее защите от агрессии Путина", – сказала глава МВД Британии.

Купер также отказалась официально подтвердить, использовалось ли британское оружие Украиной на российской территории, о чем много сообщалось.

Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России, и пообещал ответить "решительно и зеркально".