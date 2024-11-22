Один з КПП на кордоні з Румунією суттєво обмежить роботу: ремонтуватимуть міст через Тису

Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів у будні дні на найближчий місяць у зв’язку з ремонтом мосту через річку Тиса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Румунська сторона попередила, що у зв’язку з поганим станом мосту через Тису розпочинається його ремонт. Задля відновлювальних робіт пункт "Солотвино – Сігету-Мармацієй" призупинятиме пропуск транспорту у всі будні дні (понеділок-п’ятниця) з 09:00 до 15:30.

Водночас пропуск пішоходів призупинятися не буде.

Реклама:

Зміни у роботі КПП у зв’язку з ремонтними роботами заплановані орієнтовно на 35 днів, починаючи з 22 листопада.

Також стало відомо, що польські фермери знову готують протест на пункті пропуску "Медика – Шегині", він почнеться у суботу.