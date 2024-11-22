Один из КПП на границе с Румынией существенно ограничит работу для ремонта моста через Тису

Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств в будние дни на ближайший месяц в связи с ремонтом моста через реку Тиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Румынская сторона предупредила, что в связи с плохим состоянием моста через Тису начинается его ремонт. Для восстановительных работ пункт "Солотвино – Сигету-Мармацией" будет приостанавливать пропуск транспорта во все будние дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 15:30.

В то же время пропуск пешеходов приостанавливаться не будет.

Реклама:

Изменения в работе КПП в связи с ремонтными работами запланированы ориентировочно на 35 дней, начиная с 22 ноября.

Также стало известно, что польские фермеры снова готовят протест на пункте пропуска "Медыка – Шегини", он начнется в субботу.