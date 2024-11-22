Міністр оборони Литви про пошкодження кабелів: Дехто хоче не помічати диверсій

У Литві, коментуючи інциденти з пошкодженням кабелів зв’язку в Балтійському морі, заявили, що деякі країни воліють не помічати диверсій, які стаються.

Про це заявив литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, проблема ширша, ніж просто пошкодження телекомунікаційних кабелів – у службах уже давно говорять про можливі випадки саботажу.

Тим часом західні партнери часто воліють не говорити про диверсії, організовані зовнішніми суб'єктами, оскільки це простіше, ніж підготувати відповідну відповідь, наголосив Кащюнас.

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"Ідеться не тільки про кабелі, а й про всілякі посилки, і про серію різних можливих диверсій чи спроб провокацій", – вказав очільник литовського оборонного відомства.

Він зауважив, що Литва завжди наполягає на визнанні факту диверсії у разі наявності доказів, і планувати заходи у відповідь

"Інші країни, навіть якщо вони знають, що всередині них може статися якась диверсія, терористичний акт, вони не пов'язують це з якимось зовнішнім джерелом, не кажуть про це, а просто кажуть, що це якась подія місцевого значення", – сказав міністр.

Він додав, що ворожі сили знають слабкі сторони альянсу НАТО і використовують їх.

"Це філософська проблема: НАТО – це оборонний альянс. Це означає, що авторитарний, геополітичний хуліган або агресор, знаючи, що це оборонний альянс, що він буде тільки реагувати і схильний до будь-якої деескалації, – він може просувати цю лінію. Ось у чому проблема – де провести ту лінію, щоб уже не можна було її зрушити і була відповідь", – резюмував Кащюнас.

Фінляндія та Швеція раніше вирішили створити спільну слідчу команду для розслідування пошкодження одразу двох підводних кабелів зв'язку – між Фінляндією і Німеччиною та між Швецією і країнами Балтії. Проблеми виявили у неділю й понеділок.

Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.

Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був спланованою диверсією.