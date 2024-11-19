Міністр оборони Фінляндії вважає інциденти з кабелями зв’язку диверсією

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що НАТО і Європейський Союз повинні вжити заходів для протидії гібридним загрозам і захисту підводних кабелів зв’язку від нападів.

Про це він сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хяккянена, НАТО і ЄС "повинні робити набагато більше для захисту критично важливої інфраструктури".

"Ми знаємо, що Росія має можливість і бажання здійснювати диверсії в Європі. І, звичайно, ми розслідуємо (ці. – Ред.) види пошкоджень також з цього погляду, тобто що це диверсія. Тому що дуже малоймовірно, що (це. – Ред.) – якась природна аварія", – додав він.

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Фінський міністр назвав атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури в міжнародних водах "чимось новим" і сказав, що їм важко запобігти.

"Ці підводні кабелі, швидше за все, є найскладнішими для захисту частинами наших суспільств, коли вони перебувають під міжнародними водами, на морському дні. Ось чому це так складно для західних країн", – пояснив Хяккянен.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Поліція Швеції почала кримінальне розслідування за статтею про диверсію стосовно пошкодження двох кабелів зв’язку в Балтійському морі, про що стало відомо напередодні.