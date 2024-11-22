Министр обороны Литвы о повреждении кабелей: Некоторые хотят не замечать диверсий

В Литве, комментируя инциденты с повреждением кабелей связи в Балтийском море, заявили, что некоторые страны предпочитают не замечать происходящих диверсий.

Об этом заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, проблема шире, чем просто повреждение телекоммуникационных кабелей – в службах уже давно говорят о возможных случаях саботажа.

Между тем западные партнеры часто предпочитают не говорить о диверсиях, организованных внешними субъектами, поскольку это проще, чем подготовить соответствующий ответ, подчеркнул Кащюнас.

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"Речь идет не только о кабелях, но и о всяких там посылках (со взрывчаткой. – Ред.), и о серии различных возможных диверсий или попыток провокаций", – указал глава литовского оборонного ведомства.

Он отметил, что Литва всегда настаивает на признании факта диверсии при наличии доказательств, и планировать ответные меры

"Другие страны, даже если они знают, что внутри них может произойти какая-то диверсия, террористический акт, они не связывают это с каким-то внешним источником, не говорят об этом, а просто говорят, что это какое-то событие местного значения", – сказал министр.

Он добавил, что враждебные силы знают слабые стороны НАТО и используют их.

"Это философская проблема: НАТО – это оборонный альянс. Это означает, что авторитарный, геополитический хулиган или агрессор, зная, что это оборонный альянс, что он будет только реагировать и склонен к любой деэскалации, он может продвигать эту линию. Вот в чем проблема – где провести ту линию, чтобы ее уже нельзя было сдвинуть и был ответ", – резюмировал Кащюнас.

Финляндия и Швеция ранее решили создать совместную следственную команду для расследования повреждения сразу двух подводных кабелей связи – между Финляндией и Германией и между Швецией и странами Балтии. Проблемы обнаружили в воскресенье и понедельник.

Министры обороны Финляндии и Германии считают, что речь идет о диверсии.

В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорят, что инцидент вряд ли был спланированной диверсией.