Лондонський аеропорт евакуював частину пасажирів через ймовірну загрозу

У лондонському аеропорту "Гатвік", у п’ятницю, 22 листопада, евакуювали частину південного термінала, через загрозу, деталі якої наразі з'ясовуються.

Про це повідомила пресслужба аеропорту в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначається, значну частину людей евакуювали із південного термінала як запобіжний захід. Наразі в аеропорту розслідують інцидент, пов’язаний із загрозою безпеці.

"Пасажири не зможуть увійти до південного термінала, поки це триває. Безпека наших пасажирів та персоналу залишається нашим головним пріоритетом. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вирішити проблему якомога швидше", – додали у пресслужбі.

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Зазначимо, аеропорт "Гатвік" розташований приблизно в 50 кілометрах на південь від Лондона.

Цього ж дня британська поліція у п’ятницю здійснила контрольований вибух біля посольства США на півдні Лондона після виявлення підозрілого пакунка.