Лондонский аэропорт эвакуировал часть пассажиров из-за вероятной угрозы

В лондонском аэропорту "Гатвик", в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы, детали которой сейчас выясняются.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отмечается, значительную часть людей эвакуировали из Южного терминала в качестве меры пресечения. Сейчас в аэропорту расследуют инцидент, связанный с угрозой безопасности.

"Пассажиры не смогут войти в Южный терминал, пока это продолжается. Безопасность наших пассажиров и персонала остается нашим главным приоритетом. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее", – добавили в пресс-службе.

Реклама:

Отметим, аэропорт "Гатвик" расположен примерно в 50 км к югу от Лондона.

В этот же день британская полиция в пятницу осуществила контролируемый взрыв возле посольства США на юге Лондона после обнаружения подозрительного пакета.