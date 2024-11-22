Лондонский аэропорт эвакуировал часть пассажиров из-за вероятной угрозы
В лондонском аэропорту "Гатвик", в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы, детали которой сейчас выясняются.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Как отмечается, значительную часть людей эвакуировали из Южного терминала в качестве меры пресечения. Сейчас в аэропорту расследуют инцидент, связанный с угрозой безопасности.
"Пассажиры не смогут войти в Южный терминал, пока это продолжается. Безопасность наших пассажиров и персонала остается нашим главным приоритетом. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее", – добавили в пресс-службе.
Отметим, аэропорт "Гатвик" расположен примерно в 50 км к югу от Лондона.
В этот же день британская полиция в пятницу осуществила контролируемый взрыв возле посольства США на юге Лондона после обнаружения подозрительного пакета.