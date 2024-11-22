У Лондоні правоохоронці підірвали "підозрілий пакунок" біля посольства США

Британська поліція у п’ятницю, 22 листопада, здійснила контрольований вибух біля посольства США на півдні Лондона після виявлення підозрілого пакунка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву правоохоронців у X (Twitter).

Спершу посольство США у Лондоні заявило, що місцева влада проводить розслідування щодо підозрілого пакунка біля будівлі. У відомстві інформували про те, що поліція перекрила Понтон-роуд з міркувань безпеки.

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Пізніше лондонська столична поліція підтвердила проведення розслідування та перекриття місцевості. Також правоохоронці заявили про "контрольований вибух".

"Ми можемо підтвердити, що "гучний вибух", про який нещодавно повідомлялося в цьому районі, був контрольованим вибухом, здійсненим офіцерами", – заявили правоохоронці.

Нагадаємо, два вибухи біля посольства Ізраїлю у Копенгагені пролунали вночі одразу після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня. Пізніше про нові вибухи стало відомо 7 жовтня.

Нещодавно США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, а також зачинили своє посольство.